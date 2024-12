Expresidente del Consejo para la Transparencia reveló que Orsini lo contactó tras detención de Valdivia en 2023

El expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, reveló que la diputada Maite Orsini lo contactó cuando su entonces pareja, Jorge Valdivia, fue detenido en medio de un control de identidad en 2023.

En conversación con Chilevisión, el abogado relató que cuando él era presidente del CPLT le llegó un WhatsApp que decía “'hola, soy la diputada Maite Orsini y necesito urgente hablar contigo'. Y yo veo y dije, 'esto es una pitanza'”.

“Me llama por teléfono y me dice tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente, porque si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti'. Y dije, esto es una pitanza. Esto definitivamente es una pitanza. Segundo dije, si no es una pitanza, uno se da cuenta, me está hablando una persona que no está bien”, añadió.

Asimismo, manifestó que “no se averiguó quien soy yo, porque tengo muchos defectos, pero si alguna virtud tengo es que no soy amedrentable. O sea, que me dijeran eso no me iba a detener”.

“Y le dije, 'mira, si acaso fueras de verdad la diputada Maite Orsini, ¿cómo se te ocurre decirme una cosa así? O sea, vamos a dejar esta conversación hasta acá. Si acaso fueras, cometiste errores gravísimos, y no voy a confirmar si seas tú o no, porque no quiero hacer público esto. Vamos a cortar y voy a seguir criticándote por lo que hiciste, porque lo que hiciste estuvo pésimo, lo que hiciste de llamar a la generala'”, comentó.

Leturia contó que días más tarde le preguntó a un amigo diputado si tenía el teléfono de la diputada Orsini y “dije, 'está muy mal, está muy mal esta mujer. ¿Cómo se le ocurre hacer una cosa así?' O sea, y ¿sabes por qué además no lo hice público en su momento? Porque dije, voy a desviar la atención. Se va a convertir en protagonista”.

“Si acaso quiere convertirse en protagonista y salir en las portadas por llamar y amenazar al presidente del Consejo de Transparencia por una cosa loca, no, no le vamos a dar ese”, subrayó.

Según mencionó el expresidente del CPLT, Orsini quería que le pidiera perdón por sus dichos sobre que “no debía haber llamado a la generala para interceder por su tercero significativo, que era el 'mago' Valdivia, que si tenía alguna inquietud podía haberlo hecho por escrito o públicamente”.

Leturia aseveró que Orsini tiene “un problema de roles y de límites también, de no saber qué cosas se pueden hacer (…) tiene como una compulsión por hacerlo. Yo creo que esto ya excede el ámbito de lo meramente institucional, yo creo que hay otro tipo de explicaciones”.

