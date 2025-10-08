Expresidente de la Patrulla Fronteriza fue designado como nuevo embajador de EE.UU. en Chile

El Senado de Estados Unidos aprobó un total de 107 nominados del presidente, Donald Trump, para cargos de embajadores, fiscales federales y altos funcionarios de agencias gubernamentales.

Durante la votación se nombró a Brandon Judd como representante diplomático en Chile.

El exagente fronterizo fue anunciado en diciembre pasado por el propio presidente Trump como su elegido para liderar la embajada de Estados Unidos en Chile.

Judd se hizo conocido en su rol de presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, sindicato que representa a más de 17.000 agentes y personal de apoyo a dicha institución.

Ha trabajado codo a codo con Donald Trump durante su primera estancia en la Casa Blanca y cuenta con una amplia experiencia en temas de inmigración y nacionalidad, así como también en terrorismo y leyes de registro e incautación.

Además, fue crítico de la política fronteriza de Joe Biden, a quien responsabilizó del aumento de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera sur, según reporta The Hill.

"Biden sólo está preocupado por su futuro político. La seguridad de sus compatriotas estadounidenses es secundaria a ese objetivo", señaló en febrero, en una columna publicada en Fox News.

Y sostuvo que "trágicamente, hemos presenciado el resultado catastrófico de sus decisiones políticas egocéntricas durante más de tres años".

(Imagen: Chip Somodevilla/Getty Images)

PURANOTICIA