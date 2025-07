Expresidente de la DC acusa a diputado Aedo de apoyar a Jara para beneficio personal

El expresidente de la Democracia Cristiana (DC), Juan Carlos Latorre, acusó al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, de apoyar a la candidata Jeannette Jara para sacar beneficios personales, sacrificando la identidad del partido.

Este sábado, la junta nacional de la DC deberá decidir si apoyan a la candidata Jeannette Jara o lanzan una candidatura propia. Y ese sentido Latorre, en entrevista con radio Pauta, criticó el apoyo que el parlamentario públicamente ha dado a la candidata comunista.

“El diputado Eric Aedo tiene una disputa interna en Concepción y él ve en el acuerdo probablemente una opción para poder derrotar a un candidato interno de la Democracia Cristiana”, afirmó.

Agregó que su respaldo a Jeannette Jara “le beneficia a él, pero obviamente no ayuda a fortalecer la identidad de la Democracia Cristiana”; por eso dijo que aparecía como “guaripola de la candidata Jara”.

Latorre aseguró, además, que para apoyar una candidatura presidencial el partido debe negociar condiciones políticas claras.

“No nos parece conveniente que hoy día el partido, sin conocer un programa, sin tener un acuerdo o coalición estructurada (…) firme un acuerdo que nuestras bases (…) no van a cumplir, porque en varias regiones nuestras bases han dicho que no quieren apoyar a Jara y, además, aún tenemos la opción de llevar una candidatura propia”, agregó.

Latorre fue especialmente crítico con las presiones del oficialismo para forzar una lista única. “Nos están chantajeando, ese es el punto”, dijo, en alusión a los dichos de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Sobre la posibilidad de levantar una carta propia, enfatizó que “hoy día la Democracia Cristiana lo que necesita es una opción propia, no un camino propio, una opción en primera vuelta”.

Respecto a la figura de Jeannette Jara, afirmó que “a mí no me parece que sea un tema menor el que hoy día la Democracia Cristiana debata si apoya o no a una candidata del Partido Comunista”.

PURANOTICIA