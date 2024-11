Expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio: “Monsalve llegaba trasnochado y con evidencia de consumo de alcohol”

El expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, acusó al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de tener un comportamiento inadecuado en su época de diputado, entre ellas, una afición desmedida por el juego de apuestas.

“Monsalve era un diputado al que lo tenían que ir a buscar al hotel para votar a las doce o 13 horas, donde venía evidentemente trasnochado, con evidencia de consumo de alcohol, y además jugaba en el casino”, dijo Sutil en una entrevista con radio Pauta.

“No sé si al extremo de ser un ludópata o una persona que se rehabilitó. Yo he conversado esto con exdiputados o personas que están en ejercicio y era una realidad“, aseguró al abordar la crisis del Gobierno derivada de la denuncia por violación y abuso sexual que pesa sobre el exsubsecretario.

En ese contexto se preguntó “¿cómo es posible que un país, un Gobierno, un ex colega como es el presidente (Monsalve y Boric fueron diputado al mismo tiempo), corran el riesgo de poner a cargo de la seguridad nacional a una persona que tiene esa trayectoria? Es como si en una empresa te sucede esto y tú dices lo voy a poner de gerente de finanzas”.

Sobre la opinión de algunos personeros de derecha, que reconocían en el exsubsecretario una persona seria con la que podían conversar, indicó que “eso demuestra que el país está relativamente enfermo, porque es de sentido común reconocer el riesgo que hay aquí”.

“¿Cómo yo voy a poner a cargo la seguridad nacional a alguien que tiene una preferencia por el juego?”, insistió el expresidente de la CPC.

“El juego tiene un montón de otras implicaciones. Una persona que está hasta las cuatro de la mañana jugando, se toma su trago y se expone, hay riesgos que pierda mucho dinero. Hay infinidades de situaciones que se debieran considerar y eso lo tiene que considerar primero el Gobierno y también el sistema”, relató.

En ese sentido afirmó que “eso te demuestra que el país no está haciendo acuciosamente la elección de las personas que se requieren para los cargos de la alta relevancia e importancia”.

“Tanto es así que elegimos un Presidente de la República que no tenía experiencia. Se eligió un Gobierno de funcionarios sin experiencia y todavía hay algunas personas que tienen la capacidad de tolerancia de decir bueno, están aprendiendo”.

RELACIÓN DEL EMPRESARIADO CON EL GOBIERNO

Respecto a la relación entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y los empresarios Sutil cree “que no solo estamos mal, sino que es un país que está muy enfermo porque tenemos demasiados síntomas complejos asociados a la seguridad, narcotráfico, corrupción, y falta de acuerdos que permitan avances sustanciales en materias políticas que son fundamentales para la economía”.

“Falta un reconocimiento a los errores cometidos por un sector político que es el responsable, a juicio mío, del estado actual del país”, reclamó.

En este sentido indicó que “el Presidente Boric asume con un discurso destructivo. Durante dos periodos estuvo en el Congreso diciendo que en el sector empresarial éramos todos malos; (…) que los 30 años habían sido lo peor de la historia del país y que no iban a aprobar ninguna ley de seguridad”.

“Empezaron con un discurso muy confrontacional que, a mi juicio, culmina en el proceso constitucional número uno. Después del 4 de septiembre, cuando cambian las reglas del juego porque pierden el plebiscito y el impulso refundacional, se empieza a gestar una relación con el presidente Boric”, afirmó.

El problema radica en que “reiterativamente sale con declaraciones, él o alguno de los suyos, en contra del sector empresarial”.

“Yo no le creo. No le creo al Presidente. No le creo a una persona que tiene ese tipo de ambigüedad y que no tiene la capacidad de entender cómo funciona la mente humana y cómo funciona la economía“.

REFORMAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS

Sutil se refirió también a una serie de reformas que “no han ayudado en absoluto al crecimiento del país”.

“Hubo una reforma política que tiene a este país con 22 partidos políticos y con 5 o 6 en formación, lo que hace imposible construir acuerdos o gobernabilidad. Después tienes una reforma tributaria del año 2014 que se advirtió claramente las consecuencias que podía traer y bueno, las consecuencias llegaron”.

Además criticó regulaciones que han afectado las inversiones y ha llevado a que empresarios desistan de realizar proyectos en el país.

PURANOTICIA