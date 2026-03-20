Expresidente Boric participará en el congreso ideológico del FA: será su primera actividad pública tras dejar La Moneda

Diez días después de dejar La Moneda, el expresidente Gabriel Boric tendrá este sábado su primera aparición pública. Lo hará en el congreso ideológico del Frente Amplio (FA), instancia que se desarrollará desde las 09:30 horas en el aula magna de la Universidad de Santiago (USACH), en Estación Central.

El encuentro reunirá a militantes y exautoridades del FA que dejaron el poder el 11 de marzo, cuando José Antonio Kast asumió la presidencia.

Aunque algunas figuras se encuentran de vacaciones y no podrán asistir, la invitación también se extendió a exministros de otras colectividades, como Carolina Tohá (PPD) y la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC).

La presencia de Boric, en cambio, se daba por segura dentro de la colectividad, aunque su equipo aún no lo había reconfirmado.

OBJETIVOS DEL CONGRESO

Los organizadores explican que la cita busca revisar los principales hitos del FA: su llegada al Parlamento y a los gobiernos locales, la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, el rol en el estallido social y la Convención Constitucional, y finalmente el período en que gobernaron entre 2022 y 2026 bajo la administración de Boric.

En la antesala del encuentro, el FA celebró el jueves su comité central. Allí participaron la directiva -encabezada por Constanza Martínez y Andrés Couble- y exautoridades como Antonia Orellana, Javiera Toro y Maisa Rojas. El debate giró en torno a un informe de “análisis de coyuntura”, distribuido entre los 102 integrantes.

Según reveló La Tercera, el documento incluyó un duro mea culpa sobre el gobierno de Boric, cuestionando seis áreas: la comunicación de los logros, la estrategia para impulsar las banderas de la administración y la forma inicial de enfrentar los problemas de seguridad y migración. El texto, de 14 páginas, será entregado la próxima semana a toda la militancia con conclusiones y ajustes.

ROL OPOSITOR Y FINANCIAMIENTO

Uno de los puntos más discutidos fue el papel opositor del FA frente al gobierno de Kast. Antonia Orellana llamó a “elegir las batallas” y evitar peleas menores, considerando la estrategia oficialista de copar la agenda mediática. Se mencionó como ejemplo la “zanja”, medida que -según el FA- ya había comenzado a implementarse en la administración Boric, pero que ocupó demasiado tiempo en la discusión pública.

Otro tema abordado fue el financiamiento interno: la necesidad de que la militancia pague las cuotas partidarias. Se calcula que, si todos los morosos se pusieran al día, el partido reuniría más de $200 millones. Incluso se ha conversado la posibilidad de llevar al tribunal supremo a quienes no cumplan con esta obligación.

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