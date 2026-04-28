Expresidente Boric asumió como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura

El organismo que actualmente es encabezado por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue creado en el año 2013 y actúa como un espacio de debate sobre el desarrollo de la infraestructura.
El expresidente Gabriel Boric asumió como nuevo consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), una organización que es presidida por Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
El Mandatario se incorporó a la entidad el miércoles 22 de abril, pasando a integrar el centro que tiene como misión apoyar, articular, evaluar y proponer políticas y proyectos de infraestructura pública sostenible, con una mirada de largo plazo para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las personas.
El CPI es presidido por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entre sus actuales consejeros se encuentra Michelle Bachelet. Anteriormente participaron los expresidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos.
La instancia nació en 2013 y se ha definido como un espacio de diálogo en torno a políticas de largo plazo en infraestructura, reuniendo a académicos, profesionales y personas de reconocida trayectoria.
En el CPI también participan exministros de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Hacienda y Economía, así como exsubsecretarios de Obras Públicas y Telecomunicaciones.
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