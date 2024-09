Expresidenta del TC por «Caso Audio: "Si esto no remece la consciencia jurídica no veo qué puede hacerlo"

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) y directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, Marisol Peña, se refirió al denominado «Caso Audio».

En entrevista con radio Infinita, afirmó que este caso debe dejar lecciones para “no normalizar la irregularidad”, pues se sabía “que estas cosas sucedían, que había influencias ante los jueces”.

Agregó que el Colegio de Abogados debe evaluar la “conducta ética de todos los abogados que se encuentran ejerciendo en Chile y no solo de los colegiados”.

En la misma línea, aseveró que el caso demuestra que “ser acreditado” como abogado “pareciera ser que no es lo mismo que ser una persona que tiene conocimiento jurídico suficiente para asumir la defensa” de alguien.

“Para ser acreditado no basta con tener conocimiento jurídico, sino, por sobre todo ofrecer redes, contactos, para lograr que la justicia se incline a favor de una persona, y eso me parece tremendamente injusto para la mayoría de los chilenos que no tienen los recursos”, agregó Marisol Peña.

En relación al sistema de nombramiento de jueces, enfatizó que si el caso “no remece la consciencia jurídica de este país no veo qué puede hacerlo”.

Argumentó que “tenemos dos procesos constitucionales donde el pueblo de Chile rechazó la propuesta y donde se le había hincado el diente a este tema (nombramiento de jueces), consciente de que es algo que se tiene que revisar”.

En relación a la viabilidad de llevar a cabo una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, tras conocerse sus vínculos con Luis Hermosilla, Peña explicó que “la acusación constitucional respecto de los jueces es por notable abandono de deberes”.

En esa línea, aseveró que “me parece que sinceramente es difícil que se configure una acusación, porque todos los contactos con Luis Hermosilla que se han dado a conocer habrían tenido lugar antes de que Matus asumiera como ministro de la Corte Suprema”.

No obstante, precisó que “el único punto en el que existe una debilidad de parte de la posición de Matus es haber faltado a la verdad, porque cuando digo que ‘no tuve contacto’ (con Luis Hermosilla) y aparece la evidencia de que sí tuve contacto, es grave, porque uno espera de un juez una actitud de vida en general que obedezca a un estándar muy superior a la de cualquier ciudadano, y la mentira aquí es algo reprochable”.

