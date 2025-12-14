Expresidenta Bachelet tras votar en la segunda vuelta: "Lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficio de todos"

La expresidenta Michelle Bachelet tras emitir su voto en la comuna de La Reina, hizo un llamado a sufragar, indicando que “la democracia tiene que ver con votar, pero también con respetar los resultados y creo que ese sería mi mensaje”.

"Siempre lo importante es cuando uno construye una democracia, dentro o fuera del gobierno, que uno lo haga con convicción con las cosas que cree que son fundamentales para chilenos y chilenas, con dialogo y de manera seria y responsable", comentó.

Consultada sobre las propuestas de los candidatos, apuntó a que “creo que cuando uno ha escuchado ciertas propuestas, uno se pregunta, ¿Hay algún riesgo real para que varios derechos que han sido conquistados a largo muchos años, que ha costado conquistar, puedan tener el riesgo de retroceder?".

“Estoy hablando de los derechos de las mujeres, de los sectores más vulnerables de la población, de las personas adultas mayores, de hecho la proyección social que hemos desarrollado, el respeto a la diversidad, el respeto a los derechos de las mujeres, son conquistas de muchos años que no han sido fáciles y que creo que no debiera ni retrocederse ni desmantelarse en este sentido”, señaló.

Asimismo, dijo esperar que "este clima de tensión y polarizacion que existe, pueda pasar a ser un periodo donde todas las fuerzas miren cuáles son los desafíos de nuestro país y (...) lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficios de todos".

