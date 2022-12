Expresidenta Bachelet "evaluará en su momento" participar en el nuevo proceso constituyente

La expresidenta Michelle Bachelet evaluará "en su momento" participar en el nuevo proceso constituyente, iniciado tras el "Acuerdo por Chile" anunciado este lunes.

Desde la oficina de la exmandataria afirmaron que “desde su partido le han pedido formalmente participar de alguna manera en el proceso. Ella lo evaluará en su momento”.

En tanto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseveró que Bachelet "siempre ha manifestado gran compromiso con el país. Creo que tal vez podría estar disponible (...) Me encantaría verla dentro del nuevo consejo constituyente".

Después del acuerdo firmado por los partidos, se ingresará al Congreso una iniciativa para que un Consejo Constitucional redacte una nueva Carta Fundamental para el país. Dicha instancia recibirá un anteproyecto redactado por un Comisión Experta, cuyos miembros serán votados por el Congreso.

Al respecto, Vodanovic afirmó que preferiría que los expresidentes participen por votación polular en lugar de ser designados por el Parlamento: "Sin desmerecer la figura de los ex Presidentes, me parece que no es lo más apropiado que ingresen como expertos o expertas. Si quisiera integrarse, sería mucho mejor que fuera como candidatos".

En ese contexto, la directiva del recién conformado partido Demócratas se reunió con los expresidentes para solicitarles que participen de alguna forma en la redacción de la nueva Constitución. Si ayer lo hicieron con Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, este jueves se juntaron con Bachelet.

Tras el encuentro con la otrora alta comisionada de la ONU, la presidenta de Demócratas, senadora Ximena Rincón, afirmó que "la verdad es que la disposición de la ex Presidenta es a colaborar, a poder estar donde pueda ser útil y eso se agradece y se valora".

Mientras que el senador Matías Walker dijo que "le hemos expresado nuestra petición de que pueda aportar a este nuevo proceso constituyente. (...) Los expresidentes tienen una visión de Estado, mucho que aportar a partir de la historia reciente de Chile (...) de la que nos sentimos orgullos, conscientes también de los desafíos pendientes que esperan se aborden en el nuevo proceso".

