Expresidenta Bachelet dice que la gente "quedó un poquito podrida con los procesos" constitucionales

Sobre el estallido social y los procesos constitucionales se refirió la expresidenta Michelle Bachelet, en el seminario "Reflexiones sobre el panorama político en la recta final de las elecciones municipales", organizado por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

En la instancia, la exmandataria aquilató las causas del 18 de octubre.

"La gente no estaba contenta con la democracia, en el sentido que no le garantizaba el bienestar que tenía que producir. Lo otro, no estaban contentos con el modelo económico", dijo la exmandataria en declaraciones que son citadas por Emol.

"Mi impresión es que tampoco hubo un manejo adecuado de la situación. Se tomaron algunas decisiones que creo que no fueron las más adecuadas", agregó.

"Esto yo lo conversé con el Presidente (Piñera), por teléfono, yo le di algunas recomendaciones (…) porque yo pensaba que aunque uno podía tener miradas distintas, lo importante es el país", comentó.

En cuanto a los malestares del país, Bachelet consideró que "hay muchos de estos temas que no están resueltos, pero es porque son difíciles. Temas como la desigualdad".

Sobre qué viene ahora, la expresidenta advirtió que "se generó una impresión que una nueva Constitución iba a resolverlo todo y todos sabemos que eso no es así".

"Yo siento que hoy no hay ningún apetito por el tema. No hay apetito ni hay tiempos", reparó, agregando que "este año tenemos las municipales, el próximo año las parlamentarias y presidenciales".

"Si después del próximo año, pasado eso, puede haber nuevamente un cierto apetito de cambio de la Constitución, puede ser, pero la verdad es que la gente quedó un poquito podrida con los procesos", sostuvo.

Bachelet complementó diciendo que "fue un tremendo error del segundo ejercicio, repetir lo que había pasado en el primer ejercicio, solo que de otro color político. Entonces yo creo que la gente quedó aburrida".

La exsecretaria de Estado ya había formulado una crítica al clima político en la charla magistral "Desafíos de la Educación Pública", que dio en la Universidad de Talca el miércoles.

"La política está harto tóxica, debo decir. Pero creo que vale la pena cuando uno está para lograr este tipo de cosas, que los jóvenes puedan mejorar sus oportunidades, sus opciones, su futuro (...) la educación superior nos ayuda a combatir la desigualdad", sostuvo en aquella ocasión.

