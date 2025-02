Exportaciones chilenas no cobre no litio alcanzaron cifras históricas en el mes de enero

ProChile dio a conocer las cifras de exportaciones no cobre no litio para enero 2025, con resultados récords que consolidan la tendencia de crecimiento y diversificación de la economía exportadora nacional, con un notable desempeño de los sectores agropecuario, manufacturas y forestal.

De acuerdo con el informe el sector agropecuario lideró las exportaciones con US$ 2.719 millones, destacándose el aumento de los envíos de cerezas frescas (US$ 1.903 millones, +33,1%) y paltas frescas (US$ 39 millones, +146,5%).

En el sector manufacturero, los productos químicos orgánicos lograron un crecimiento del 222,7%, alcanzando los US$ 92 millones.

En tanto, el sector forestal también mostró un crecimiento del 7,8%, con envíos que totalizaron US$ 566 millones.

Además, en productos del mar, la jibia destacó con un alza significativa, alcanzando los US$ 22 millones, lo que representa un incremento del 1.939,6% respecto al año anterior.

En cuanto a los mercados China se posicionó como el principal destino, con envíos por US$ 2.347 millones, lo que representa un crecimiento del 16,2% en comparación con enero de 2024.

Le siguieron Estados Unidos (US$ 862 millones, +0,8%) y Brasil (US$ 239 millones, +4,8%). Destaca también el crecimiento en Europa, con un aumento del 28,7% en los envíos hacia ese continente.

Mientras tanto, el sector de servicios continúa desempeñando un rol fundamental en la oferta exportadora del país, con US$ 247 millones en envíos gracias a la digitalización y la internacionalización de empresas que han contribuido a este desempeño.

El mercado que tuvo el mejor rendimiento en el mes de enero fue Estados Unidos con US$ 56 millones, le sigue Colombia con US$ 21 millones y en tercer lugar se encuentra Reino Unido con US$ 14 millones.

PURANOTICIA