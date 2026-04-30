Explosión e incendio en Conchalí deja dos adultos mayores fallecidos

Durante la mañana de este jueves en la Región Metropolitana, específicamente dentro de la comuna de Conchalí, una aparente explosión desató un letal incendio que cobró la vida de dos adultos mayores.

La emergencia mortal se registró en una vivienda ubicada en la calle Toltén. Respecto a la cronología de los hechos, el capitán de Carabineros, Héctor Casanova, detalló que el fuego comenzó aproximadamente a las 10:50 horas. En el mismo lugar de la tragedia, el oficial de la policía uniformada comunicó que “habría dos personas fallecidas al interior” del inmueble afectado.

Al entregar más detalles sobre las víctimas, la autoridad policial precisó: “Serían dos adultos mayores, no mantenemos una identidad preliminar”. Asimismo, al ser consultado por el origen del fuego y el posible estallido, Casanova puntualizó que aquello “se mantiene en materia de investigación, pero sí vecinos habrían escuchado un fuerte estruendo desde el interior”.

Los primeros antecedentes recabados en el sitio del suceso apuntan a que la detonación de un cilindro de oxígeno habría sido el causante de las llamas, aunque esto corresponde a información preliminar.

Para hacer frente a la magnitud del fuego, se movilizó rápidamente al personal del Cuerpo de Bomberos Conchalí-Huechuraba. Un total de ocho compañías y alrededor de 60 voluntarios acudieron al llamado, concentrando sus esfuerzos iniciales en contener el avance del fuego y así evitar el peligro de propagación hacia las casas colindantes.

Los efectivos de Carabineros se mantienen aguardando que los equipos bomberiles concluyan tanto con la extinción total del siniestro como con la respectiva remoción de escombros. De forma paralela, las autoridades ya se encuentran trabajando en la recopilación y posterior entrega de todos los antecedentes al Ministerio Público.

PURANOTICIA