Explosión de cilindro de gas habría provocado incendio en cité del barrio Yungay

Un incendio afectó a un cité ubicado en el barrio Yungay, en pleno centro de Santiago. El siniestro se desarrolló en la intersección de García Reyes con Catedral, donde varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) acudieron para controlar las llamas.

La emergencia fue ampliamente difundida en redes sociales, donde se registró una densa nube de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Ante la situación, las autoridades decidieron cortar el tránsito vehicular en el sector.

Bomberos de Santiago declaró la 3° Alarma de Incendio y desplegó voluntarios de 16 compañías para atender el fuego en una propiedad de dos pisos.

En paralelo, el Ministerio de Transportes informó sobre una “restricción de pistas en García Reyes con Catedral”, recomendando a los automovilistas “preferir vías alternativas ante posibles desvíos por trabajo de equipos de emergencia”.

Según los primeros antecedentes y las imágenes disponibles, el inmueble afectado corresponde a un cité del barrio. Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas lesionadas producto del incendio.

