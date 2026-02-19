Explosión de camión con gas desata voraz incendio en Renca y deja al menos cuatro lesionados

Una violenta explosión se registró la mañana de este jueves en la comuna de Renca, específicamente en la intersección de Ruta 5 con General Velásquez, en la región Metropolitana, generando un incendio de grandes proporciones que dejó al menos cuatro personas lesionadas y provocó un amplio operativo de emergencia.

El hecho ocurrió a las 08.22 horas en el sector caletera de la Ruta 5 al sur. De acuerdo con los primeros antecedentes, un camión que transportaba gas se volcó —tras chocar con un poste, según información preliminar— lo que derivó en una explosión que dio paso a un incendio de magnitud.

El momento exacto quedó registrado en un video captado por un transeúnte, donde se aprecia una impactante bola de fuego elevándose varios metros sobre la carretera, seguida de una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital. Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, muestran cómo conductores debieron frenar abruptamente ante la magnitud del estallido.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que se trató de una “explosión de un camión que transportaba gas, el que se propagó a estacionamiento de la empresa Harpig, ubicada en calle Los Atacameños”. El organismo agregó que “cabe destacar, que al momento se está evaluando la cantidad de personas lesionadas”.

Imágenes aéreas difundidas por T13 evidenciaron que el fuego alcanzó a varios vehículos en un estacionamiento aledaño a la fábrica donde se concentró el siniestro. Según detallaron desde Bomberos, el incendio afecta a una estructura de hasta tres pisos.

Por su parte, Transporte Informa de la Región Metropolitana comunicó que la explosión se produjo en las cercanías del domo de una empresa del sector y confirmó la suspensión del tránsito en General Velásquez al norte desde Dorsal, mientras que la Ruta 5 al norte se encuentra colapsada desde el nudo Quilicura.

En el lugar trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, junto a Carabineros, SAMU, personal de la Mutual, la Autoridad Sanitaria y equipos de autopista, quienes buscan controlar la emergencia y asistir a los afectados.

Vecinos del sector norponiente de Santiago observaron con preocupación la extensa columna de humo que se elevó tras la explosión, mientras las autoridades investigan las causas exactas del accidente y evalúan el número total de personas lesionadas, algunas de ellas con quemaduras.

PURANOTICIA