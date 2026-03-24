Expertos prevén inflación cercana al 1% en abril tras histórica alza en precio de bencinas

Apenas se conoció el alza histórica de la bencina de $370 el próximo jueves, los automovilistas corrieron a las estaciones de servicio a llenar los estanques. Para las próximas horas se esperan aglomeraciones de vehículos en las bencineras.

De acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Hacienda, a contar del jueves 26 de marzo, los precios internos incorporarán la evolución observada en los precios internacionales. De esta manera, los aumentos proyectados son $370 por litro en gasolina de 93 y de $580 por litro en diésel.

Por lo mismo, se espera un fuerte impacto el IPC de marzo, abril y mayo, ya que la bencina es uno de los productos con mayor ponderación en el índice, con 3,39 puntos porcentuales.

Con la gasolina de 93 octanos actualmente a un precio cercano a los $1.200 el litro, el alza implica un aumento de cerca de 30% en el valor final, en circunstancias que, de acuerdo al INE, las gasolinas acumulaban una caída de 4,3% en el año y una baja de 10,5% en 12 meses.

En declaraciones a La Tercera, el economista Patricio Rojas explicó que "el mayor efecto lo vamos a ver durante el mes de abril, la inflación en abril yo diría que por el puro efecto de la gasolina podemos estar en 0,7%, más la inflación normal que hay en abril, que puede ser 0,2%, 0,3%, o sea, estamos hablando fácilmente que en abril la inflación puede llegar al 1%".

El economista agregó que "vamos a tener también efectos de segunda vuelta hacia el mes de mayo, por lo tanto también mayo va a ser un mes de inflación relativamente alta. En el caso de marzo puede haber una colita porque le pega este jueves, pero va a ser relativamente poco”.

Por su parte, el economista Felipe Alarcón afirmó al diario que un alza de ese tipo "sería un garrotazo de inflación en marzo y particularmente abril". Así, el experto calcula que impactará en 0,26 puntos porcentuales en marzo y 0,8 pp en marzo.

En tanto, el académico Juan Ortiz anticipa un incremento de 1,1 pp adicional, particularmente en abril, mientras que el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, indicó que esta alza se reflejaría en marzo, con 2 a 3 décimas de mayor inflación, y en abril, con hasta 0,7 décimas adicionales. Con esto el IPC de abril estaría en torno a 1%. Esto se revertiría en los meses siguientes, si es que la guerra no se prolonga más allá de abril.

A esto habría que sumar también los efectos del mayor precio del diésel, que según los expertos podría añadir otra décima a la inflación.

Además, de concretarse un alza de 1% en el IPC de abril, la UF podría incrementarse en unos $400, pasando de los $39.841 el 9 de abril a unos $40.240 el 9 de mayo.

PURANOTICIA