Expareja de diputado Durán se defiende de acusación de extorsión tras denunciarlo por abuso sexual y violación: "Está mintiendo"

Macarena Villablanca, la denunciante del diputado Jorge Durán (RN), entregó detalles de su acusación de abuso sexual y violación, y también se refirió a la denuncia que presentó el parlamentario en su contra por extorsión.

La expareja del parlamentario señaló que, a pesar de que el Ministerio Público instruyó que la investigación quedaría bajo reserva, decidió romper el silencio luego de enterarse de que Durán se había referido al tema en redes sociales. "Creo que es válido salir a desmentir, porque es súper injusto que él sí dé su versión cuando está inventando cosas que no son", dijo, a la vez que negó la acusación que hizo el diputado por intento de extorsión.

En tal sentido, afirmó que ella sólo exigía el pago de boletas pendientes por su trabajo en redes sociales. “Yo le estaba pidiendo que me pagara las boletas pendientes porque yo le manejaba las redes sociales. Están las pruebas, están las publicaciones que están arriba de sus redes sociales”, explicó.

Por lo mismo, aseguró que Durán está "mintiendo", y que "en realidad al final la verdad va a salir a la luz. Yo tengo los medios de prueba de que yo sí trabajé y que sí me debía plata”.

Hay que recordar que la PDI investiga una denuncia contra el diputado de RN Jorge Durán por presunto maltrato, abuso sexual y violación. La denunciante es la expareja del parlamentario y los hechos habrían ocurrido el sábado, pero la mujer hizo la denuncia sólo este martes en la madrugada.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI concurrieron este martes en la madrugada hasta el domicilio del parlamentario en Chicureo, comuna de Colina, donde fue interrogado.

El diputado, a la vez, denunció una extorsión de parte de su ex pareja: "Al aclarar que nuestra relación sentimental no se reanudaría, mi ex pareja comenzó a exigirme una suma de dinero, alegando que, de no acceder a sus demandas, yo sería el más perjudicado. Ante esta situación de extorsión y tras descubrir que había utilizado sin autorización una de mis tarjetas de crédito, el lunes por la noche procedí a realizar la denuncia correspondiente por extorsión y robo ante Carabineros. Las autoridades acudieron a mi domicilio, donde se recopilaron los antecedentes pertinentes".

Este martes, la directiva Renovación Nacional, tras enterarse de la denuncia por violación contra el diputado Jorge Durán, decidió remitir los antecedentes al Tribunal Supremo del partido para que se inicie una investigación y se adopten las medidas respectivas.

“Hemos tomado conocimiento, a través de la prensa, de una denuncia en contra del diputado Jorge Durán. Se trata de una denuncia grave que debe ser investigada en el marco de nuestro sistema penal".

PURANOTICIA