Exministros de la Corte Suprema rechazan manifestaciones a favor de alcalde Jadue en formalización: "Insólito"

Exministros de la Corte Suprema rechazaron las manifestaciones de respaldo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien está siendo formalizado en el caso Farmacias Populares. El jefe comunal ya llegó a la segunda jornada en que corresponderá exponer a su defensa. La fiscalía solicitó su prisión preventiva por cuatro delitos.

Según consigna este jueves El Mercurio, el exministro del máximo tribunal del país, Patricio Valdés, expresó que “a mí no me cabe duda que la finalidad es tratar de presionar a un tribunal de justicia, pero yo creo que se equivocan medio a medio porque los jueces son absolutamente independientes".

Añadió que "el PC ha tratado siempre de atemorizar a quien se le ponga por delante y, en esta oportunidad, ellos creen que pueden sacar algún provecho de haber hecho esto, de acompañar a una persona que va a ser formalizada en tribunales”.

“Además de acompañarlo, como ellos dicen, no me cabe duda que la finalidad es tratar de atemorizar a un juez de un tribunal de la República. Pero yo creo que se equivocan, que no saben bien quiénes son los jueces que están dentro del Poder Judicial”, agregó Valdés.

“Si quieren hacer una manifestación, háganla en un lugar adecuado, un teatro, cualquier día, pero no el día en que lo van a formalizar, el día en que delante del juez de garantía le van a decir que lo están investigando por uno o más delitos determinados”, señaló el exmagistrado.

Por su parte, el también exsupremo Pedro Pierry expresó que “realmente me parece insólito que se haga una manifestación para apoyar a una persona que va a ser formalizada. Sobre todo, lo que más me parece insólito es que sea un partido político. Se supone que los partidos políticos aceptan la institucionalidad, se habla mucho de que las instituciones funcionen y que esta es una forma de presionar completamente ilegítima”.

“Dicho lo anterior, mi comentario es que esto no tiene ningún sentido en relación con la actitud de los jueces, porque los jueces en Chile son independientes y, por supuesto, que no se van a dejar presionar por la opinión pública ni manifestaciones”, añadió Pierry.

“Esta es una cosa que no es extraña en el día de hoy, porque sucede de forma muy parecida a lo que ocurre hoy mismo en Estados Unidos e relación con el proceso que se está siguiendo contra el expresidente Donald Trump”, agregó.

“Son sorprendentes las similitudes respecto de la reacción tanto en el caso de Estados Unidos, como en el caso de Chile, por el alcalde Jadue, y también por los seguidores de ellos, que en Estados Unidos hacen manifestaciones igual que en Chile”, concluyó el exmagistrado.

La Fiscalía Centro Norte solicitó este miércoles al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago la medida cautelar de prisión preventiva, por la gravedad de los delitos cometidos ya que se le imputa autoría en cohecho, fraude al fisco y estafa, además de administración desleal.

