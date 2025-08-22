Exministro Valenzuela rompe el silencio tras su salida del Gobierno

En una entrevista con CNN Chile, Valenzuela explicó que su salida se enmarca en el esfuerzo del oficialismo por mantener una lista única: “El Presidente fue bien explícito con nosotros, con que la política del gobierno era buscar la lista única y yo trabajé por la lista única”, señaló.

El exsecretario de Estado agregó que coincidió con dirigentes como Jaime Mulet y Flavia Torrealba en la necesidad de evitar la proliferación de partidos y de consolidar un sistema político coherente: “De manera reiterada los dos últimos años, coincidimos en que tienen que evitarse los tránsfugas, muchos de ellos además con un sentido bien perverso en su creación, y se debe consolidar un sistema respetando nuestra postura”.

Sobre la cronología de los hechos y su renuncia, Valenzuela evitó dar detalles precisos: “Hay cosas que no es necesario decirlas, sino que son parte de los procesos y los gestos y de la dignidad de un ministro que no quiere ser estorbo de nada”.

En cuanto a si se consideró un “fusible” de la situación, aseguró que se trató de “una situación que tiene, entre comillas, una cierta racionalidad política”. Sin embargo, señaló que existía un “espejismo respecto a la posibilidad de construir una lista única con 12 partidos”, un conflicto que, según él, fue advertido de manera fraterna y lúcida por Jaime Mulet.

Valenzuela enfatizó que su decisión responde a la coherencia con su postura política y al respeto hacia los procesos internos del Gobierno, más que a conflictos personales, dejando claro que actuó con responsabilidad y en consonancia con la política del oficialismo.

