Exministro Nicolás Eyzaguirre descartó su participación en comando de Jeannette Jara: "No he sido invitado ni estoy disponible"

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, descartó su eventual participación en el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

En conversación con Cooperativa, Eyzaguirre dijo que no ha “sido invitado al comando y tampoco estoy disponible para integrarme. Esto es un equívoco completo”.

El economista señaló que la confusión pudo surgir luego que el viernes pasado, "honrando lo que debe ser el caso para quienes integramos partidos que participaron en las primarias", manifestara públicamente su apoyo a Jara.

Asimismo, mencionó que le reiteró a Jara “que estoy disponible para aportar desde una mirada más académica, enfocada en buscar consensos y unidad nacional, pero no para asumir un rol en el comando”.

"Ella no ha formado el comando, así que difícilmente podría haberme convocado y claramente me expresó que no era ese el caso, que había sido sobreentendido", añadió.

Finalmente, Eyzaguirre aseguró que cualquier tipo de colaboración dependerá de su partido. “Cuando se produzca esa integración de los demás partidos, será mi partido, el Partido por la Democracia, el que definirá cómo se integra a ese comando y no yo”, acotó.

PURANOTICIA