Exministro Montes defiende expropiación de Colonia Dignidad y reconoce que se "requería revaluar el costo muy alto"

Frente a la determinación del Gobierno de revertir la expropiación de Colonia Dignidad, el otrora ministro de Vivienda, Carlos Montes, manifestó su desacuerdo con la medida.

El exsecretario de Estado subrayó la relevancia de "terminar con lo que representó en nuestra democracia, en nuestra organización, tener un lugar donde tantos niños fueron abusados", refiriéndose al enclave ubicado en la región del Maule.

En entrevista con radio La Clave, recordó que el plan original fue una instrucción directa del Ejecutivo. "Colonia Dignidad es un problema de Chile que tiene por lo menos 60, 70, 80 años. El Presidente Boric decidió que la parte central de esa colonia debería ser expropiado. Empezó el proceso, lo único que se ha hecho hasta el momento es tener claro cuál es la tasación que esto tiene de una parte de los lotes, son 66 hectáreas", detalló la exautoridad.

Sobre la gestión presupuestaria, el militante socialista aclaró que durante la anterior administración no gastó “un peso en eso. Es una opción que requería revaluar el costo muy alto, las tasaciones serias son muy altas, no estaba en condiciones de ejecutarse en los tiempos previstos".

A pesar de las dificultades económicas planteadas por el actual ministro, Iván Poduje, Montes insistió en que el país debe priorizar la memoria histórica. "Yo creo que es bien importante que como chilenos entendamos la importancia histórica que tiene terminar con lo que representó en nuestra democracia, en nuestra organización, tener un lugar donde tantos niños fueron abusados, donde tantas personas sufrieron durante la dictadura", sostuvo el exministro.

Para concluir, hizo un llamado a observar este proceso con una sensibilidad que trascienda el balance contable, aludiendo a su cercanía personal con las víctimas del recinto. "Yo tengo amigos que murieron ahí. Creo que hay distintas realidades que hay que mirarlas con una visión bastante más amplia, desde el punto de vista de gasto que se vaya a ejecutar", sentenció.

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