Exministro Marcel aclara que no es parte del comando ni del equipo económico de Jeannette Jara

El pasado sábado la candidata Jeannette Jara realizó un punto de prensa para anunciar que su equipo económico había crecido y quien más llamó la atención fue el exministro de Hacienda Mario Marcel. Este miércoles el economista aclaró que no es asesor ni forma parte del comando.

En declaraciones a El Mercurio, Marcel señaló: “Yo no soy parte del comando, ni soy parte del equipo económico de Jeannette Jara”.

Sobre la reunión del sábado lo calificó como “una colaboración”. Y agregó: “Sí, estoy disponible para colaborar con ideas, responder consultas, como lo hicimos el sábado”.

El 21 de agosto, Mario Marcel renunció a su cargo como ministro de Hacienda -fue reemplazado por Nicolás Grau- y aludió a que requería más tiempo para su familia, pensamiento que mantiene. “Busco rebalancear el tiempo dedicado a los temas de política pública versus los temas más familiares”, aseguró.

En esa línea, enfatizó que “entrar de lleno a una campaña sería muy contradictorio con eso”.

El exjefe de la billetera fiscal también se refirió a la campaña de Jeannette Jara, la que consideró “ha estado muy marcada por el pesimismo y marcada por la confrontación (…) Hoy en día estamos en una cosa de tan corto plazo que la verdad, es preocupante”.

