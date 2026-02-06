Exministro Mañalich destacó rol político de Sebastián Piñera: "Él sería Presidente de la República electo"

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, recordó y destacó el rol político del expresidente Sebastián Piñera a dos años de su fallecimiento.

En conversación con Duna, Mañalich describió al exmandatario como una figura clave en la política chilena, resaltando su estilo de liderazgo y forma de trabajo.

“Era un hombre extraordinariamente pragmático, muy inteligente, muy definidor de tareas y plazos concretos”, afirmó el exsecretario de Estado.

En cuanto al escenario político actual y el eventual papel que Piñera habría desempeñado, Mañalich sostuvo que el expresidente no solo habría sido protagonista, sino también el principal ganador de las elecciones. "Él sería Presidente de la República electo y habría ganado por lejos", aseguró.

El exministro descartó cualquier duda respecto de una nueva candidatura del exmandatario y apuntó a que su liderazgo seguía plenamente vigente. "No tengo ninguna duda de que habría sido candidato y en primera vuelta habría ganado de todas maneras”, insistió.

