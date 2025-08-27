Exministro Mañalich asegura que la salud será el "desafío ineludible" del próximo gobierno

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, ha emitido un fuerte llamado de atención sobre la crítica situación de las listas de espera en el país. El exsecretario de Estado planteó en una columna que el próximo gobierno enfrentará un "desafío ineludible" para resolver la acumulación de más de 2,5 millones de personas que aguardan por una atención médica.

Según el balance entregado por Mañalich, actualmente existen 2,2 millones de pacientes esperando por atención de especialistas y más de 350 mil por una cirugía.

El médico sostuvo que, si bien la Ley AUGE/GES ha priorizado las patologías críticas, el problema requiere un plan de acción más ambicioso.

En su propuesta, el exministro sugirió reforzar el financiamiento de la red pública e impulsar con fuerza el Bono AUGE para asegurar que los pacientes obtengan atención en la red privada si la red pública no puede cumplir con los plazos.

Mañalich fue enfático en la urgencia del problema, llamando al futuro Presidente a implementar un plan durante los primeros 100 días de gestión, priorizando las cirugías que, de postergarse, empeoran el pronóstico de los pacientes, como las de cáncer.

PURANOTICIA