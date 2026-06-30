Exministro Grau valora rechazo de libelo en su contra: "Quedó demostrado que era una acusación sin fundamento"

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al rechazo de la acusación constitucional en su contra que fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano y de Nacional Libertario.

Desde el Congreso, la exautoridad declaró que "en esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos”.

El exsecretario de Estado señaló que “cuando esto se investigó y se discutió con calma y fueron expertas y expertos en la comisión revisora, no hubo nadie en esa comisión que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional”.

En esta línea, recalcó que “no es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que es cierto es que llevamos más de una década en que hemos tenido más dificultades de las que teníamos antes. Y salir de esa situación, por supuesto que requiere reconocer aquello, y requiere también grandes acuerdos para avanzar en esa dirección".

"Lo que buscaba nuestro Gobierno en materia fiscal (...) fue lograr conjugar, por un lado, la responsabilidad fiscal -lo que se expresó principalmente en que tuvimos el menor aumento de gastos que tenemos desde el retorno a la democracia y que logramos contener la deuda después de 20 años-, pero lograr conjugar eso con el hecho de que se redujera la pobreza, no hubiera ningún recorte social y nos preocupáramos de hacer el máximo esfuerzo porque la salud, la educación, y los distintos deberes que tenemos como país estuvieran cubiertos".

Durante esta jornada, la Sala del Senado desestimó los cuatro capítulos del libelo acusatorio. El capítulo 1: infracción del principio de probidad establecido en la Constitución obtuvo 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.

En tanto, el capítulo sobre vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado recibió 9 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones, mientras que el apartado sobre vulneración del principio de universalidad presupuestaria contó con 16 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones.

El capítulo 4: vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales obtuvo 10 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones.

PURANOTICIA