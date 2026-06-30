Por amplio margen: Senado rechaza la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau

La Sala del Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano.

Los legisladores le atribuyeron responsabilidad política por presuntas irregularidades en las proyecciones fiscales elaboradas al término del gobierno anterior.

La acusación constitucional contra la exautoridad constaba de cuatro capítulos: infracción del principio de probidad establecido en la Constitución; vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; vulneración del principio de universalidad presupuestaria y; vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales.

Por el capítulo I hubo 25 votos en contra, 16 a favor y 4 abstenciones. Por el capítulo II, 32 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones. Por el cápitulo III, 26 votos en contra, 16 a favor y 3 abstenciones. Mientras que por el capítulo IV, 33 votos en contra, 10 votos a favor y 2 abstenciones.

De esta manera, el libelo terminó desechándose a pesar del respaldo que había obtenido en la Cámara de Diputados.

Se trató de la novena acusación constitucional en contra de un ministro del Gobierno de Gabriel Boric, siendo, hasta la fecha, todas rechazadas.

Cabe señalar que los senadores Vlado Mirosevic, Claudia Pascual y Luciano Cruz-Coke decidieron inhabilitarse de la votación.

En tanto, se informó que el senador Manuel José Ossandón se encontraba con permiso constitucional desde el 29 de junio.

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