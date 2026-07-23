Conductor no respetó una luz roja y le descubrieron más de 63 kilos de marihuana en su furgón en La Granja

Carabineros detuvo la madrugada de este jueves a un sujeto que fue sorprendido en la comuna de La Granja, región Metropolitana, mientras transportaba más de 63 kilos de marihuana en un vehículo.

El procedimiento se inició pasada la medianoche luego de que funcionarios de la 13ª. Comisaría de La Granja recibieran una alerta por un furgón que no respetó la luz roja en Punta Arenas con Av. Américo Vespucio.

Al efectuar el control vehicular en calle Isla Adelaida con Av. Trinidad, el personal policial percibió un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del vehículo.

Se le solicitó al conductor abrir el vehículo y se le encontraron tres bolsas de basura color negro contenedoras de 63 kilos 520 gramos de cannabis sativa.

Carabineros procedió de inmediato a la detención de este sujeto de 26 años, chileno, con antecedentes policiales, sin orden vigente. También se le incautó la droga y el furgón.

(Imagen: Carabineros)

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