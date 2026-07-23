Suseso aclara que no se puede utilizar reconocimiento facial ni geolocalización para fiscalizar reposo durante licencia médica

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) aclaró que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) no pueden utilizar sistemas de geolocalización activa, reconocimiento facial ni otras tecnologías de verificación biométrica para fiscalizar el cumplimiento del reposo por licencias médicas.

A través de un dictamen, la superintendencia precisó que la legislación vigente no contempla facultades que permitan utilizar estas herramientas para controlar el reposo médico, por lo que tampoco pueden usarse como fundamento para autorizar, rechazar o reducir una licencia médica.

La Compin y las Isapres pueden verificar el cumplimiento del reposo utilizando antecedentes de registros administrativos, bases de datos institucionales y fuentes de acceso público, siempre que estos sean pertinentes, verificables y trazables.

El dictamen, de julio de este año, también establece que el eventual consentimiento de la persona afiliada para ser monitoreada mediante GPS o someterse a sistemas de reconocimiento facial o biometría no modifica esta instrucción.

Desde la Suseso recalcan que la "fiscalización del cumplimiento del reposo médico debe realizarse sólo mediante los mecanismos establecidos en la normativa vigente. El uso de geolocalización, reconocimiento facial o biometría implica tratar datos personales sensibles y hoy no está autorizado por la ley. Esto resguarda los derechos de las personas trabajadoras y la protección de sus datos personales".

PURANOTICIA