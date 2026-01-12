Exministro Golborne dice que el único "logro real" del Gobierno de Boric "desde el punto de vista ideológico" fue las 40 horas

El exministro de Minería, Energía y Obras Públicas, Laurence Golborne, alabó la exposición del Presidente electo, José Antonio Kast en Icare y criticó duramente al actual Gobierno.

“Encontré la exposición muy buena, muy al estilo de José Antonio Kast, que estaba muy relajado, se notaba que estaba muy relajado, echando algunas tallas. Yo creo que él no era el favorito de la élite empresarial de Chile, pero obviamente lo prefieren a la alternativa, o lo preferimos”, aseguró en entrevista con Tele 13 Radio.

Y agregó que “yo siempre he estado con José Antonio porque le tengo un especial aprecio, así que hago el disclosure respecto a eso, pero estaba muy distendido en la exposición, con sus chistes muy al estilo de él y muy suelto”.

“Estaba muy relajado, quizás demasiado, porque algunas cosas que dijo fueron tomadas especialmente por el Gobierno como una suerte de crítica, que no lo considero para tanto. O sea, decir que este Gobierno no lo ha hecho bien, yo creo que no es una cosa que vaya a alterar la emoción de alguno”, agregó.

Y criticó “que este Gobierno dice es que las cosas están mejor a como nosotros las encontramos. Sí, pero gracias a Dios que no pudieron hacer lo que pensaban hacer. O sea, si revisamos cualquier cosa, tú me dices bueno perfecto, pero ellos querían cambiar la Constitución, apoyaron una constitución que era un desastre para Chile, no les resultó. Trataron de hacer una reforma tributaria muy negativa y se la rechazó el Congreso”.

Golborne dijo que el único “logro real” del gobierno de Gabriel Boric, “desde el punto de vista ideológico”, han sido las 40 horas, pero a continuación, mencionó que venía de un proyecto legislativos de parlamentarios en el gobierno de Sebastián Piñera.

Sobre la reforma de pensiones, el exministro aseguró que “es la antítesis de lo que ellos pensaban. O sea, no podemos decir que es un logro ideológico (…) Yo creo que es un logro país (…) Creo que efectivamente avanzar en una reforma de pensiones, no se le podía atribuir, creo yo, a un sector. Porque sin los votos de la oposición actual, ese proyecto no hubiera salido”.

La exautoridad tiene alta expectativas con la gestión de Jorge Qurioz en el Ministerio de Hacienda, pese a que su especialidad no es la macroeconomía.

“Quizás cambiar nos ayude. Yo creo que Jorge, que entiende de macroeconomía, y lo tiene clarísimo, tiene una especialización mayor en muchos más detalles, y en donde focalizó en su exposición en Icare, fue en los temas de regulación, que creo que es fundamental”, afirmó.

El extitular de Minería, Energía y Obras Públicas también abordó la materialización de la alianza de Codelco y SQM para el desarrollo de litio en el Salar de Atacama.

“El efecto del litio es entre comillas relativamente marginal. Para que tengamos una proporción, voy a redondear cifras. La exportación de cobre es 10 veces la exportación de litio. Entonces, más relevante de lo que estás planteando, que tiene una relevancia, es el cobre a 6,01 dólares la libra, eso implica al fisco muchísimo más que todo lo demás”, comentó

Explicó que “un informe que hizo Leonardo Suárez de LarraínVial hace pocos días, mencionaba que el presupuesto está hecho con un precio de cobre promedio de 4,4 dólares la libra. Si tú lo llevas eso a un dólar más, a 5,4, ese impacto por ingreso tributario de venta de cobre más el impacto en Codelco por sus propias utilidades que debieran subir, son más de 5 mil millones de dólares, a un promedio de 5 coma algo, que pareciera ser en este nivel de precio razonable pensar para el año 2026”.

PURANOTICA