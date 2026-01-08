Exministro Felipe Larraín dice que Hacienda quedará "en muy buenas manos" con Jorge Quiroz

El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que la cartera fiscal quedará “en muy buenas manos” si el Presidente electo, José Antonio Kast, designa a Jorge Quiroz como titular.

Pese a las críticas transversales por sus vínculos con las industrias de las farmacias y de los pollos en medio de los escándalos de colusión, la exautoridad destacó su trayectoria profesional.

En conversación con radio Cooperativa, afirmó que "lo conozco hace más de 30 años, conozco su trayectoria. Hemos coincidido profesionalmente en algunos temas económicos en que nos ha tocado participar, así que lo conozco muy bien, y puedo dar fe de su calidad personal y profesional. Me parece que Jorge Quiroz es un profesional intachable”.

CONTROVERSIAS POR CASOS DE COLUSIÓN

Durante la campaña, la entonces candidata oficialista Jeannette Jara recordó la relación de Quiroz con los casos de colusión en el mercado de los pollos, señalándolo como creador del modelo usado por Ariztía, Agrosuper y Don Pollo para estimar demanda y producción.

Asimismo, hace 15 años, Quiroz declaró a favor de la farmacia SalcoBrand ante el Tribunal de la Libre Competencia, asegurando que “no existen indicios de colusión en este mercado” y que entre las cadenas había una “rivalidad de precios bastante evidente”.

Larraín defendió su rol como consultor: “Hay citas equivocadas sobre el rol de Quiroz en la causa de los pollos. Jorge ha sido consultor de empresas (…) Si usted hace un informe porque le piden la demanda por un determinado producto, y después aparece una acusación de colusión, por haber hecho usted un informe de demanda no queda culpable de la colusión posterior”.

Respecto a su participación en el TDLC, agregó: “Todos aceptan que cuando a alguien se le acusa (judicialmente), puede tener un abogado defensor. En algunos casos, hay economistas que se dedican a eso. Jorge también hacía este tipo de actividades en forma profesional, transparente y abierta”.

Para Larraín, las críticas tienen motivación política: “Me parece que algunas de esas acusaciones son políticamente motivadas. Y más allá de eso, creo que el Ministerio de Hacienda queda en muy buenas manos con Jorge Quiroz”.

ESCENARIO ECONÓMICO HEREDADO

El exsecretario de Estado y director de Clapes UC también se refirió a los desafíos que enfrentará el próximo gobierno. Destacó un bajo impacto de los aranceles estadounidenses y leves mejoras en la actividad económica y el precio del cobre, pero advirtió sobre tres problemas principales:

- Crecimiento económico: “Vamos a cerrar en torno a 1,9% (…) Esto es muy malo, es un crecimiento pobrísimo, no da para celebrar nada; al contrario, da para preocuparnos y ocuparnos”, aunque aclaró que “no estamos en crisis”.

- Mercado laboral: “Tenemos un mercado laboral en que se hace sentir el bajo crecimiento y el fuerte aumento de los costos laborales; esto significa que estamos con una tasa de desempleo superior al 8%”.

- Situación fiscal: “Tenemos una situación de deterioro fiscal que debe ocuparnos, porque el 2025 tuvimos un incumplimiento de la meta fiscal y déficit más alto; esto significa una deuda pública que va al aumento -estamos en torno a 43% del PIB-, y no estamos cumpliendo la meta”.

AJUSTES AL PLAN DE KAST

Sobre el recorte de 6 mil millones de dólares de gasto fiscal que pretende realizar Kast en 18 meses, Larraín lo calificó como “una meta ambiciosa”, aunque reconoció que podría moderarse tras el 11 de marzo: “Si se reduce en 4 mil millones es un avance importante, porque no sólo tendremos que financiar un programa de gobierno, sino que recomponer las finanzas públicas”.

PURANOTICIA