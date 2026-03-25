Exministro Elizalde refuta concepto de "Estado en la quiebra": "Mira el nivel de irresponsabilidad"

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó duramente la publicación del Gobierno en redes sociales que hablaba de un “Estado en quiebra”.

En entrevista con radio Infinita, la exautoridad criticó los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar medidas como el alza en los combustibles.

“Se ha pretendido instalar una versión completamente infundada respecto de la razón de la decisión que adoptó el gobierno del presidente Kast para desproteger a la familia chilena y permitir esta alza tan abrupta de los combustibles”, afirmó.

Agregó que “cuando se dice que el contexto internacional es más complejo, yo digo ‘momento, tengamos a la vista lo que pasaba en 2022 (invasión rusa en Ucrania)’”, señaló.

Además, señaló que tampoco es válido sostener que el escenario macroeconómico es más difícil: “Tomemos en consideración cuáles eran los números el año 2022. Ninguno de esos dos argumentos es efectivo”.

Elizalde apuntó directamente contra la frase difundida por la Secom: “Cuando se llega al extremo de señalar ‘el Estado está quebrado’, que eso es lo que se dijo, y afortunadamente el ministro Quiroz le quitó el piso a esa afirmación… ¿qué está diciendo el Gobierno de Chile?”.

El exsecretario de Estado advirtió además las consecuencias de ese discurso: “Mira el nivel de irresponsabilidad. Le está diciendo a los agentes económicos que el día de mañana, cuando le presten a Chile, le cobren más, porque Chile no es un actor serio que esté en condiciones de cumplir sus compromisos”.

Finalmente, defendió la solidez del país en materia financiera: “Es tan evidente que las clasificadoras de riesgo señalan que somos el país más seguro”, afirmó, descartando así el concepto de quiebra.

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