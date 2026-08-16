Exministro Elizalde acusa “sesgo clasista” en agenda de seguridad de Kast

El exministro del Interior Álvaro Elizalde cuestionó la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast y acusó falta de coherencia en algunas de sus medidas. Como ejemplo, apuntó a la posibilidad de intervenir comunicaciones en barrios mientras se mantienen restricciones para levantar el secreto bancario.

“En el caso de la agenda de seguridad, cada proyecto tendrá que ser analizado en su mérito. Las buenas iniciativas tendrán que ser votadas a favor. Las malas iniciativas tendrán que ser votadas en contra. Sí creo que el gobierno a veces abusa del efectismo, pero no de la efectividad”, aseguró Elizalde en entrevista con TVN.

Y criticó que “por un lado, se establece un estado de excepción que pudiera eventualmente interceptar las comunicaciones en un barrio de todas las personas, delincuentes y no delincuentes, gente deshonesta. Sin embargo, no se puede alzar el secreto bancario y creo que ahí hay un sesgo clasista (...) hay una contradicción de parte del gobierno”.

Elizalde agregó que el Gobierno de Kast “llegó a improvisar” en seguridad y fue particularmente crítico con Trinidad Steinert. “La exministra dejó tan baja la vara que todo lo que se compare es mejor”, lanzó.

“Espero que el debate en seguridad sea donde todo este tipo de temas se puedan plantear. Salgamos de las consignas y vayamos al fondo, como tener una legislación que de hecho ya se actualizó mucho”, agregó el extitular del Interior.

Y concluyó que “me gustaría ver de parte del gobierno más bien anuncios de cómo se implementan o se continúa la implementación de los cambios que se introdujeron bajo el gobierno del presidente Boric, que permitieron actualizar de manera sustantiva nuestra legislación”.

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