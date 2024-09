Exministro del Interior, Jorge Burgos, cuestionó criterio de Gobierno por salida del general Ricardo Yáñez

El exministro del Interior, Jorge Burgos, analizó la renuncia presentada el viernes pasado por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en víspera de la audiencia de formalización, programada para el 1 de octubre.

En conversación con Radio Agricultura, Burgos indicó que “soy de los que creo que fue un error el criterio del Gobierno. Se le dio una connotación jurídica, efectos jurídicos, políticos a la formalización que no tiene ni en la ley ni en la Constitución”.

“Al establecer ese criterio, creo que se cometió un error. Uno tiene que estar al caso particular, si hay una formalización de una persona que sea de exclusiva confianza del Presidente, bueno, se valorará en cada caso particular, si producto de la formalización, hay una medida cautelar intensiva, obviamente que se hace imposible el ejercicio del cargo”, dijo.

“Si no hay medida cautelar creo que realmente en ese momento procesal no corresponde, porque eso huele un poco, aunque no sea la intención, a determinar previamente una suerte de culpabilidad, y eso está por verse”, explicó Burgos.

“Creo que ahí se cometió un error, que puede tener efectos muy complejos en el futuro”, agregó el exministro.

Consultado por la gestión de Yáñez al frente de la policía uniformada, Jorge Burgos manifestó que “desde el punto de vista de la ciudadanía, el mando del general Yáñez creo que tuvo una cosa bien interesante, que, a mi juicio, rompió una lógica de retiros muy anticipados, mantuvo una línea de trabajo, de colaboración con el Gobierno”.

“El Gobierno que crea esta doctrina tuvo una relación, mirado desde fuera, bastante buena con el general y la ministra Tohá, desde que llega al ministerio del Interior, repone la confianza política en carabineros, que estaba absolutamente en tela de juicio”, finalizó el exministro.

