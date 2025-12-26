Exministro Roberto Ampuero afirma que rol internacional del Presidente Boric "ha sido nefasto"

Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores entre 2018 y 2019, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, se refirió al rol internacional del Presidente Gabriel Boric y afirmó que "ha sido nefasto".

En conversación con Cooperativa, Ampuero señaló que el papel que ha jugado el mandatario es "un factor importantísimo con respecto a la campaña de la expresidenta (Michelle Bachelet)" para llegar a la secretaría general de las Naciones Unidas.

"El rol que ha jugado el Presidente Boric ha sido, a mi juicio, nefasto. Porque el Presidente Boric, al mismo momento en que impulsaba e impulsa la campaña de nuestra expresidenta, lo que él hace y ha hecho, casi con espíritu obsesivo, es atacar al presidente Donald Trump y también a Estados Unidos", indicó.

Asimismo, manifestó que "es un flaco favor que le hizo y le ha hecho a la candidata y expresidenta Michelle Bachelet. Yo creo que no ha pasado inadvertido esto ni para la embajada norteamericana en Santiago, ni para el Departamento de Estado, ni para la oficina oval en Washington".

El excanciller argumentó que la totalidad de "estos elementos son muy delicados y fueron errores enormes del Presidente Boric, porque usted no puede criticar de esa forma y descalificar a un presidente que tiene derecho a vetar el acceso de candidatos, a la Secretaría General de Naciones Unidas, como es Estados Unidos”.

Respecto a la postura que adoptará el Presidente electo, José Antonio Kast, ante la candidatura de Bachelet a la ONU. "Lo importante en esto es, ante el país, aclarar los criterios con los cuales se va a tomar esta decisión (de apoyar o no la campaña)", indicó.

Por otro lado, el exministro afirmó que Kast "ha tenido una gran partida en política exterior. Es buena y ha sido también prudente en el sentido de que no ha interferido en lo que es el ejercicio del Presidente Boric en términos de política exterior, sino que ha buscado ampliar miradas y lograr diálogos preparatorios para cuando asuma".

"Es importante porque no es conveniente que, compartiendo una frontera como la que tenemos con Argentina, no haya habido diálogo entre los dos presidentes (Boric y Milei). Y que se haya iniciado con esto, o recuperado el diálogo con Argentina, con el presidente Milei en este caso, es crucial. Y lo mismo, faltaba más presencia en relación con Perú", agregó.

Finalmente, aseguró que Kast "va a sorprender con características blandas en política exterior y la capacidad para saltar el muro ideológico y tratar de conseguir consensos, diálogo".

