Exministro de Defensa por muerte de joven soldado en Putre afirma que "es un momento complejo para el Ejército"

El exministro de Justicia, José Antonio Gómez, analizó el momento que viven las Fuerzas Armadas tras el fallecimiento del joven soldado Franco Vargas, mientras se toman importantes decisiones para enfrentar el crimen organizado.

En entrevista con radio Pauta, el exsecretario de Estado durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet indicó que “es un momento complejo para el Ejército. Pero creo que también han tomado decisiones rápidas. Sí es complejo que, teniendo el antecedente de Antuco, se vuelva a repetir esta situación y eso van a enfrentar lo que están al mando de la institución”.

“Aparentemente hay dos versiones, una que tiene que ver con el mal uso de vestimenta en condiciones climáticas muy extremas y otra que señala que hay soldados que han estado con problemas estomacales y respiratorios”, puntualizó.

“Cualquiera de las dos formas que haya sucedido el hecho, es falta de tener presente el protocolo que se debe tener en situaciones extremas”, agregó.

Gómez también comentó que el problema de seguridad que vive la población “no se va a resolver con ninguna ley que saquen. El punto está en que quien debe asumir el liderazgo, es el Presidente de la República. Y para eso no se necesitan leyes, se necesita trabajar, ordenar y tomar mando de las instituciones”.

“Se establecen formas de conexión entre los organismos y las diferentes instituciones. Hoy día trabajando directamente con una instrucción del Presidente de la República involucrado, no hay ninguna institución que no pudiera realizar bien su trabajo. El liderazgo no se ejerce con frases, sino que con acciones concretas”, explicó.

José Antonio Gómez también se refirió a la solicitud hecha por algunos alcaldes, en el sentido de recurrir a las FF.AA. para apoyar labores de seguridad pública que cumple Carabineros. “No estoy en contra del uso de la fuerza en situación especial, he planteado una fórmula que tiene que ver con establecer un escalafón especial, dentro de las Fuerzas. Pero no en la línea de las FF. AA. del trabajo regular que puedan tener funciones distintas a la guerra”.

“Reponer a la justicia militar en situaciones en que hay una víctima o un participante civil, creo que es un error, porque hay un sistema que es distinto del punto de vista de su actuación, de los derechos que tienen los que participan en estas investigaciones”, indicó sobre la idea propuesta por la oposición en el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Y agregó que “es un retroceso desde el punto de vista de lo que se ha intentado siempre, que es que se acote la acción militar a los hechos militares, en el ámbito de la justicia y ahora pretender incorporarlo por situaciones puntuales, no creo que sea bueno”.

“Esto de legislar en situaciones de hechos puntuales públicos en donde hay presión pública es una pésima forma de legislar”, finalizó el exministro de Justicia.

