Exministro Burgos y su salida de Amarillos: "Buscaron un derrotero más de derecha que su origen"

El exministro del Interior y exmilitante de Amarillos por Chile, Jorge Burgos, comentó su salida del partido y reflexionó sobre el rumbo que ha tomado la política nacional.

En diálogo con radio Agricultura, la exautoridad explicó que su distanciamiento fue paulatino, aunque decisivo: “Yo hace tiempo que me había ido marginando de hecho de Amarillo. Salí de la Comisión Política. Para mí fue un hecho bien determinante la actitud que tomó Amarillo para el segundo plebiscito”.

“El partido tomó una ruta ideológica distinta a la que esperaba. Creo que Amarillos buscó un derrotero más de derecha o de centro derecha que lo que yo entendía personalmente en su origen”, complementó.

Sobre el apoyo del partido a la candidatura de Evelyn Matthei, Burgos fue tajante: “Renuncié algunos días antes… preveía que iba a ocurrir eso. Era cuestión de sumar 2 más 2. Matthei no es mi opción presidencial”.

Consultado por su preferencia presidencial, Burgos dijo que “a mí me atrae la candidatura de Carolina Tohá, que es una persona muy preparada. Trabajé con ella en el Parlamento y en el gobierno del Presidente Lagos”.

“Aunque no comparto todas sus ideas, valoro su perfil. Creo que es una muy buena alternativa, sobre todo pensando en recuperar un discurso más de centro izquierda”, dijo.

El exministro del Interior también comentó las declaraciones del economista Óscar Landerretche sobre el Frente Amplio (FA). “A mí me interpreta. Yo, probablemente no con el rigor académico suyo, lo he planteado hace tiempo: hay una duda respecto de si los cambios en el discurso del FA son por pragmatismo o por convicción”.

“Recordemos el intento de darle sustento político a la violencia. Ojalá todos hayamos aprendido que seamos oposiciones distintas. No creo que la actual oposición haya sido especialmente colaboradora, pero al menos no ha puesto en juego la democracia”, valoró.

PURANOTICIA