Exministro Burgos alerta por compra de Perú de aviones F-16: "Hay que preocuparse, no hacerlo sería bastante poco lógico"

El exministro del Interior, Jorge Burgos, advirtió que el país debe prestar atención a la compra de aviones caza F-16 realizada por Perú.

Frente a este escenario, la exautoridad levantó una voz de alerta respecto a la postura que debe adoptar el país ante el rearme de la nación vecina. La exautoridad fue categórica al señalar: “Creo que es un tema que hay que preocuparse, no hacerlo sería bastante poco lógico de parte nuestra”.

El análisis del exjefe de gabinete fue profundizado durante un diálogo con Radio Duna, instancia donde recalcó la necesidad de resguardar el poderío militar nacional. En ese sentido, subrayó que “hay que estar atentos y mantener nuestra capacidad disuasiva. No para atacar a nadie, pero para mostrar que tampoco somos susceptibles de mirarnos a huevo desde el punto de vista de la defensa”.

Asimismo, el otrora secretario de Estado hizo hincapié en la urgencia de inyectar recursos para evitar el deterioro del equipamiento bélico chileno. Al respecto, precisó que "tenemos que prepararnos para que nuestro material, que ya tiene un tiempo, no caiga en obsolescencia. Tenemos que invertir”.

Finalmente, Burgos lanzó una advertencia sobre el riesgo de descuidar el patrimonio estratégico acumulado durante las últimas dos décadas. Para ilustrar este punto, sentenció: “Sería muy torpe haber hecho 20 años de inversión importante en las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para dejar abandonada esa inversión porque la obsolescencia nos va a costar mucho más caro en algún momento”.

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