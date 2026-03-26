Exministro Briones por uso del concepto de "Estado en quiebra": "No todo en comunicación vale, porque tiene consecuencias"

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones, analizó la polémica generada por el uso del concepto "Estado en quiebra" que apareció en algunas publicaciones en redes sociales del Gobierno.

La exautoridad respaldó las posturas del actual ministro de Hacienda y de la presidenta del Banco Central, enfatizando la necesidad de cuidar las formas al referirse a las finanzas nacionales.

"Me alineo 100% con lo que dijo el ministro de Hacienda tempranamente, que salió a rebatir esas palabras, esa expresión de quebrado, y con la presidenta del Banco Central que dijo lo mismo, que básicamente hay que cuidar las formas que nos referimos a las finanzas del país”, expuso.

Briones calificó la expresión como un exceso retórico que "le hace daño a la imagen país" y agregó, "o sea, yo digo qué piensa un inversionista cuando la autoridad le dice que el país está quebrado, si quebrado significa algo muy concreto. En una empresa es que no le puede pagar a sus proveedores y tiene que cerrar, y le liquidan los activos, en un país no se le puede liquidar los activos, es más difícil”, explicó.

“Uno podría decir que es cuando un país entra en cesación de pago, en default de su deuda, bueno eso no ha pasado en Chile desde el año 1931, que yo sepa no está pasando hoy día y el mercado tampoco lo estima así, porque eso se mide en la prima de riesgo país, que Chile tiene una tasa, una prima de riesgo históricamente baja”, complementó.

En ese sentido, Briones argumentó que “yo creo que es muy importante entender que uno no está en campaña permanente, que no todo en comunicación vale, porque tiene consecuencias. O sea, las palabras significan lo que significan y no hay que ser ministro de Hacienda para saber que eso ha sido así”.

“Todo el mundo sabe lo que significa una quiebra y cuando uno abusa esa expresión, afecta, o como decía la presidenta del Banco Central, da incerteza a la ciudadanía respecto a una situación que objetivamente no es cierta y esa incerteza también se traspasa a los inversionistas extranjeros, que uno quiere que vengan, no ahuyentarlos”, añadió.

ALZA EN LOS COMBUSTIBLES

El profesor de Enseña Chile afirmó que “es un shock que pega fuerte al bolsillo y de las personas, particularmente la clase media, y también del aparato productivo. Las grandes empresas también tienen que asumir el mayor costo del petróleo”.

“Ahora, el ministro de Hacienda tiene toda la razón en decir, oye, el precio que enfrenta Chile es el precio. Nosotros somos tomadores precio y este precio, en algún momento u otro, y uno podrá discutir la gradualidad, yo creo que eso es siempre opinable, se tiene que traspasar al precio final que pagan los usuarios del petróleo o de las bencinas (...)”, afirmó la exautoridad.

“Dicho eso, de que el precio al final es el precio y tiene que traspasarse en algún momento a los usuarios, por supuesto que en el debate público la discusión de si lo hago todo de una, que es lo que se hizo ahora, o si lo hago en etapas con la mayor gradualidad y con el costo fiscal que eso supone, creo que es un debate muy legítimo", finalizó.

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