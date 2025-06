Exministra Uriarte descarta semejanza de Jara con expresidenta Bachelet: "Ese perfil no lo tiene nadie"

La exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) e integrante del comando de Carolina Tohá, Ana Lya Uriarte, abordó la idea respecto a la presencia de la herencia bacheletista en candidaturas del oficialismo.

En conversación con Infinita, la exautoridad dijo que "no hay que tratar de mezclar a la figura propiamente tal de la presidenta con ninguna de las candidaturas, porque ella ha sido explícita en el sentido de que ella no va a manifestar opinión y preferencia, etcétera, hasta cuando haya concluido la primaria, lo cual tiene un sentido bien claro, que es el sentido de la unidad del progresismo. Por lo tanto, no hay que atribuirle nada a ella".

Al ser consultada sobre cuánto ruido le hace el que la candidatura de Jeannette Jara se “esté apropiando de ese perfil bacheletista”, Uriarte manifestó que excluye “el ánimo de Jeannette de querer apropiarse del perfil de Bachelet, porque el perfil de Bachelet no lo tiene nadie, ni ella, ni nadie”.

“Una persona que ha sido dos veces Presidenta, que tiene el tipo de trayectoria, de historia, no es un perfil o un carisma que se construya de un día u otro, que nazca una persona con eso. Bachelet es el producto de su historia, y en ese sentido, creo que no le entregamos el sello Bachelet a nadie. Porque ella es única e irrepetible”, subrayó.

Por otro lado, comentó sobre las críticas del Frente Amplio a la gestión de la ex Concertación y sostuvo que “nosotros luchamos muy fuertemente por derrocar a una dictadura, nos encontramos muchos, y el Frente Amplio no había ni nacido”.

“Luego de esto vinieron los gobiernos de la Concertación, donde el PC no se sumó a esa epopeya que es hacer esa transición difícil que sacó al 40% de los chilenos de la pobreza”, agregó.

Y afirmó que “en el Frente Amplio eran niñitos pequeñitos, por lo tanto, no les atribuyo la posibilidad de erigirse en los jueces porque no estuvieron ahí”.

