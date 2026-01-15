Exministra Tohá por absolución de Claudio Crespo: "Muy lamentable, muy bochornoso"

La exministra y excandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, comentó sobre la reacciones tras la absolución del excarabinero Claudio Crespo por el daño ocular permanente al diputado electo Gustavo Gatica.

En conversación con Tele13 Radio, Tohá manifestó que “es muy lamentable todo lo que se ha visto en estos días. Muy lamentable, muy bochornoso. Parto por lo más bochornoso de todo. Que es dirigentes políticos festinando con un funcionario policial que le quitó los ojos a un joven, transformar en una especie de héroe, y este a la vez haciendo publicaciones ayer, al final del día, con una lápida donde figura la víctima de su accionar como el fallecido en esa lápida".

"Es una deshumanización, porque incluso incluso si llegara a irle bien al final de este proceso, al señor Crespo, no es ningún héroe. Lo que hizo es es una cosa que debiera a todos rompernos el alma. Y aquí se le ha tratado de transformar en una especie como de ejemplo, no sé de qué. Entonces, eso ya me parece que es un espectáculo lamentable", añadió.

En esta línea, sostuvo que "las reacciones que ha habido en el mundo oficialista a esta etapa, digamos, de proceso, creo que también dan cuenta de una inconsistencia y de una liviandad para ver las cosas, que creo que va a costar cara si no se aprende de una vez que esa no es la manera de enfrentar los problemas, no es la manera de pararse ante la opinión pública, no es la manera de construir gobierno y tampoco alianzas".

Respecto a la críticas en el Frente Amplio y Partido Comunista sobre la responsabilidad del Gobierno y el Socialismo Democrático en la absolución de Crespo por la Ley Nain-Retamal, la exministra afirmó que "lo considero inaceptable, irresponsable, desleal, y que da cuenta de que no aprendiste nada. Y yo creo que esa es la razón por la cual la reacción del Partido Socialista es tan firme. Porque va a terminar el Gobierno y va a haber muchas veces discusiones sobre lo que se hizo".

"Si cada vez que alguien tiene un matiz o algo no le gusta, lo que va a hacer es volverse a parar en el púlpito, volver a levantar el dedo acusador y publicar listas de los que claudicaron, es que realmente no, así no se puede", complementó.

PURANOTICIA