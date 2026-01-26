Exministra Tohá pide aclarar fechas en que José Antonio Kast inició contactos con Trinidad Steinert

La exministra del Interior, Carolina Tohá cuestionó los dichos de la futura ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, quien aseguró que las conversaciones para que la exfiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, asumiera la cartera de Seguridad no fueron improvisadas y que éstas “ya llevaban un buen tiempo”.

“Las declaraciones en este fin de semana de la futura vocera, efectivamente abrieron un flanco, porque al decir que esto llevaba tiempo, se abrió la posibilidad de que llevara incluso desde la época en que José Antonio Kast era todavía candidato, y no a un presidente electo, y creo que eso ya entraría en un terreno distinto”, señaló Tohá en entrevista con Radio Infinita.

Y agregó que “si pasó cuando todavía era candidato, y había otros circulando, ya es más complejo, porque implica una fiscal activa relacionándose con una postura particular, no con un presidente que eligieron los chilenos, sino con un candidato de varios que están circulando en ese momento".

Los cuestionamientos de Tohá se suman a las reacciones de algunos parlamentarios del oficialismo que pusieron en duda la independencia del Ministerio Público y acusaron una eventual “doble agenda” de la persecutora mientras aún ejercía funciones.

“Yo creo que lo que tienen que aclarar es si esto empezó cuando él (Kast) todavía era candidato (...) La ministra ya va a asumir con una sombra de duda de si ella estaba negociando con candidatos cuando todavía la elección estaba abierta”, aseguró.

