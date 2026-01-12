Exministra Narváez fue rescatada tras sufrir accidente mientras participaba en una excursión en kayak en el río Maullín

La embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Paula Narváez, fue rescatada este lunes junto a seis personas tras sufrir un accidente en kayak en el río Maullín, región de Los Lagos.

El operativo, que involucró a Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), Bomberos y rescatistas voluntarios, permitió ubicar a los excursionistas mediante un dron y culminó cerca de las 19:00 horas con todos los participantes a salvo y sin lesiones.

Según La Tercera, la emergencia se produjo en el sector El Gato, cuando Narváez -exministra y candidata presidencial del Partido Socialista en 2021- navegaba junto a cuatro adultos y dos menores en kayaks individuales.

Por razones que aún se investigan, el grupo quedó atrapado en distintos puntos del cauce. Dos adultos y un menor lograron salir por sus propios medios, mientras que otros permanecieron sobre troncos en medio del río, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate.

El procedimiento incluyó la utilización de tecnología aérea para confirmar la ubicación de los afectados y el despliegue de botes salvavidas en un trabajo conjunto entre Carabineros, Bomberos y voluntarios. Finalmente, todos fueron rescatados sin presentar lesiones, entre ellos Narváez, quien fue vocera en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y mantiene una estrecha relación política con la expresidenta.

El accidente ocurre a pocos días de que Narváez deje su cargo en la ONU. El 17 de enero abandonará Nueva York para asumir la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con sede en Panamá.

