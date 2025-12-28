Exministra Lusic admite grave daño institucional al Poder Judicial

La Ministra y expresidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic Nadal, puso fin a una trayectoria de más de 50 años en el Poder Judicial, tras alcanzar el límite legal de edad, y lo hizo reconociendo con dureza el complejo momento que atraviesa la judicatura chilena.

En entrevista con El Mercurio, Lusic abordó las recientes denuncias que involucran eventuales pagos a magistrados, ayudas indebidas de abogados y viajes en cruceros, señalando que, si bien no sabe si corresponde hablar de una crisis estructural, “es un golpe merecido” para la institución.

“Han ocurrido cosas malas, nefastas, y hay que aceptar el golpe, porque lo merecemos como Poder Judicial, no como personas”, afirmó la exministra, subrayando que la situación, aunque dolorosa, debe servir para corregir errores y fortalecer la institucionalidad.

Consultada sobre si estas prácticas se arrastran desde hace años, fue enfática en descartarlo. “Nunca habíamos sabido de cruceros con abogados ni de pagos. Esto es impresentable”, sostuvo, acotando que, a su juicio, los casos conocidos estarían concentrados en la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema.

Finalmente, Lusic recalcó la necesidad de investigar y sancionar sin excepciones, incluso si se trata de un solo juez, y llamó a reforzar los procesos de selección. “No creo que el juicio que nos está haciendo la sociedad sea injusto, es merecido”, concluyó, insistiendo en que solo con transparencia y esfuerzo se podrá recuperar la confianza pública.

