Exlíder UDI compara a Kast con Jaime Guzmán y llama a ampliar la derecha

El exministro de Economía y expresidente de la UDI, Pablo Longueira, aseguró que el presidente electo José Antonio Kast comparte similitudes con el estilo de Jaime Guzmán, destacando su perseverancia y convicciones, en el marco del debate político que sigue al balotaje presidencial.

En entrevista con Radio Biobío, Longueira afirmó que el principal desafío del nuevo oficialismo será conformar una coalición amplia que supere los límites de Chile Vamos, incorporando fuerzas que vayan desde el Partido Nacional Libertario hasta el Partido de la Gente. A su juicio, el momento político actual es comparable al escenario posterior al plebiscito de 1988.

El exlíder gremialista advirtió que el Partido Republicano no debe interpretar el triunfo electoral como un respaldo total a su programa de primera vuelta, señalando que la elección funcionó más bien como un plebiscito contra el gobierno saliente. Asimismo, recalcó que el peso de la militancia comunista fue determinante en la derrota de Jeannette Jara.

Finalmente, Longueira sostuvo que Chile Vamos “nunca ha existido” como coalición real y llamó a construir consensos estables para evitar ciclos de reemplazo político cada cuatro años. Aunque descartó volver a la primera línea, afirmó que seguirá colaborando desde su experiencia y destacó que el país necesita un Presidente que dignifique el cargo y ejerza la autoridad con austeridad y convicción.

PURANOTICIA