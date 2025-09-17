Exjuez por turbazo en su domicilio en La Pintana: “Si hubiera tenido un arma, tendríamos tres o cuatro muertos”

El exmagistrado Claudio Pavez (86) emitió duros conceptos tras sufrir un violento turbazo en su casa de La Pintana, Región Metropolitana. Su esposa de 81 años y su hijo sufrieron agresiones por parte de los delincuentes que huyeron con especies avaluadas en 5,6 millones de pesos.

“Me costó recuperarme. Cuando ya pude volver a dominar mis nervios y salí hacia afuera, ya no estaban, se habían fugado. Y ahí mi hijo que había ido a mi habitación a tratar de protegerme, venía todo sangrando con la cabeza rota y la cara toda hinchada”, relató a los medios.

El juez, quien presidió la Corte de Apelaciones de San Miguel y se retiró en 2014, criticó duramente las restricciones al uso de armas por parte de civiles. “Son exageradas las autoridades cuando no permiten que los ciudadanos tengan armas para defenderse”.

“Si yo hubiera tenido un arma para defenderme, le aseguro que no ocurre este asalto y tendríamos ahí adentro tres o cuatro muertos. Todos los chilenos debieran aprender a defenderse, porque lo demás es pura cobardía moral y política”, afirmó.

Más allá del daño material, el exmagistrado subrayó que “lo más grave fue la vulneración de la seguridad ciudadana. Eso no es lo importante, lo importante es la violación de la seguridad de los ciudadanos en Chile”.

“Yo fui juez, fui ministro del crimen. Me correspondió luchar mucho contra los traficantes de droga en La Legua. Nunca aflojé, nunca ‘agaché el moño’. Pero el día de hoy, los bandidos se pasean por los tribunales. El día de hoy, la policía amarrada de manos, no se defiende. Y yo creo que ahí, en esa cobardía moral, es donde está el problema de este país”, finalizó Claudio Pavez.

Durante el asalto, perpetrado bajo la modalidad de “turbazo”, su hijo fue brutalmente golpeado en el rostro con un fierro, mientras su esposa -recién operada- fue empujada al suelo por los delincuentes.

PURANOTICIA