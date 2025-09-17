Exjuez fue víctima de violento turbazo en su casa en La Pintana: agredieron a su esposa de 81 años y golpearon con un fierro a su hijo

El exjuez Claudio Pavez y su familia sufrieron un violento turbazo en su domicilio ubicado en la comuna de La Pintana, instancia donde los delincuentes golpearon a las víctimas y escaparon con especies avaluadas en más de 5 millones de pesos.

Según confirmó Carabineros, el asalto ocurrió en la vivienda de un ex magistrado, emplazada en calle Los Nogales, hasta donde llegó una banda armada.

El hijo de la víctima realizó la denuncia correspondiente a las 4:15 horas de este miércoles a Paz Ciudadana, quienes llamaron a Carabineros para adoptar el operativo.

Entre cuatro a seis delincuentes armados ingresaron al inmueble y sorprendieron al exjuez, de 86 años, su esposa de 81 y un hijo que vive con ellos.

Luego, los sujetos empujaron a la mujer al piso y golpearon al hijo del exmagistrado con un fierro, tras intentar frenar la situación forcejeando con ellos.

El capitán Javier Peralta, oficial de ronda de la Prefectura Metropolitana Sur, indicó que "al hijo del matrimonio lo agreden con un barrote de fierro, ocasionándole lesiones en el cuerpo y en el rostro". La adulta mayor, en tanto, quedó en shock.

Finalmente, los antisociales robaron computadores, celulares, joyas, televisores y dinero en efectivo, todo avaluado en 5,6 millones de pesos, y escaparon en un vehículo.

