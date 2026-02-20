Exintegrante de Reggaeton Boys fue detenido en el marco de investigación por sicariato de empresario en Quinta Normal

El exintegrante de Reggaeton Boys, Givens Leguirre, fue detenido por el OS9 de Carabineros en el marco de una investigación por el homicidio de un empresario cometido en marzo de 2025 en la comuna de Quinta Normal. El crimen tiene características de sicariato.

La investigación está a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana, que solicitó al Juzgado de Garantía la ampliación de la detención de Leguirre para reunir más antecedentes.

La formalización del artista quedó fijada para el próximo lunes 23 de febrero.

Leguirre es investigado por el homicidio de Jaime Solanes Mestre, empresario de 72 años, y dueño de “Plásticos Solanes”, quien fue asesinado a balazos en la mañana del 26 de marzo de 2025 mientras esperaba ingresar a su fábrica ubicada en Quinta Normal.

El crimen ocurrió mientras el adulto mayor estaba fuera del portón de su empresa. Testigos mencionaron haber visto a una persona vestida de negro simulando recoger latas en el lugar. Hasta hoy se desconocen los motivos del ataque.

En febrero 2025, Leguirre fue formalizado y quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional luego de ser sorprendido en un control policial a bordo de un vehículo con placas adulteradas y portando un revólver con municiones.

Anteriormente, en 2018, fue capturado tras ser vinculado a la banda "Los Zares de la Red", acusados de estafa y fraude informático. Dos años después fue suspendido el procedimiento en su contra.

