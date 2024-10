Exgeneral Yáñez respalda labor del Gobierno con Carabineros: "Se ocuparon de hacerse cargo de todas las deficiencias y falencias"

El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, entregó su respaldo a la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante su comparecencia ante la comisión revisora de la acusación constitucional presentada contra la secretaria de Estado por el Partido Republicano, con apoyo de la UDI y de RN.

Con un voto a favor y cuatro en contra, la instancia decidió rechazar el libelo contra la secretaria de Estado.

“No existen ni recetas mágicas ni las responsabilidades son infinitas. Yo creo que la ministra no tiene absoluta responsabilidad, desde mi perspectiva de haber trabajado con ella durante casi cuatro años, en las situaciones que usted acaba de señalar”, dijo el exjefe policial.

“En materia de seguridad, hemos trabajado como nunca ante un fenómeno que es absolutamente nuevo y emergente en nuestro país, y que nos convoca a que más que estar sentados y discutiendo las responsabilidades de las autoridades, en realmente llegar a los acuerdos que permitan que las instituciones puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible”, agregó Yáñez.

Afirmó también que “querer acusar a una persona, como el caso de la ministra, como la responsable de todo lo que se ha generado en materia de criminalidad, desde mi perspectiva lo encuentro absolutamente injusto”.

“Creo que no es justo, porque yo lo estoy viviendo en carne propia, que se responsabilice por situaciones que muchas veces no están al alcance de una autoridad, uno no puede controlar todas las variables, por eso digo que las responsabilidades no son infinitas”, insistió más tarde en un punto de prensa, aludiendo a su situación judicial.

Ante la comisión revisora, el exgeneral director de Carabineros también destacó las medidas tomadas por el actual gobierno con la institución.

“Las autoridades, durante este gobierno, se ocuparon de hacerse cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía la institución en materia no solamente de recursos materiales que son los básicos para cumplir la función”, afirmó.

“Nuestro potenciamiento y nuestros refuerzos a la formación de nuestros carabineros también se vio ampliada con el mejoramiento de condiciones a través de los recursos que nos entregó el Estado”, agregó.

Debieron pasar 40 años “para que Carabineros pudiera incorporarse a Interpol, y estamos hablando de un problema migratorio (...) hoy formamos parte de Interpol gracias a un compromiso del Presidente Boric que permitió que estemos en la oficina central de Chile”, destacó.

