Exfuncionario de la FACh mató a balazos a dos delincuentes que intentaron robarle su automóvil en Maipú: un tercero logró escapar

Un funcionario en retiro de la FACh mató a balazos a dos delincuentes armados que intentaron robarle el vehículo en el que trabaja para una aplicación en Maipú, hecho acontecido durante la madrugada de este viernes y donde un tercer antisocial escapó.

Los hechos ocurrieron en la intersección de calles José Manuel Borgoño con El Cid, hasta donde llegó un suboficial mayor (r) de la Fuerza Aérea de Chile a bordo del vehículo en el que trabaja para la aplicación In Drive.

Tres sujetos que simularon un viaje lo amenazaron con armas de fuego para robarle su automóvil, frente a lo cual el exuniformado les disparó con su arma –debidamente inscrita– cuando los delincuentes se daban a la fuga con su vehículo.

Los antisociales sólo lograron avanzar unos 40 metros y chocaron con un poste, ya que el conductor resultó herido en el tórax. Al llegar al lugar, Carabineros encontró dos fallecidos al interior del móvil, mientras que un tercer antisocial logró escapar a pie.

El capitán Francisco Ortega informó que "en el habitáculo delantero y en el trasero del móvil se encontraban dos personas con impactos balísticos, los cuales se mantenían fallecidos. Estaban esperando al conductor de esta aplicación con la finalidad de robarle el vehículo".

"Encontramos dos armamentos: uno con aire comprimido y otro un revólver de fogueo, los cuales con estos mismos lo intimidaron al conductor, lo obligan a descender del vehículo y en ese momento extrae su armamento y propina dos disparos, uno a cada persona", añadió.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI. Según se informó, uno de los fallecidos tenía 14 años y ya registraba antecedentes policiales. El segundo abatido también sería un adolescente.

