Exfuncionaria de la Dirección del Trabajo denuncia que fue desvinculada por tener un perfil de contenido erótico

Una exfuncionaria de la Dirección del Trabajo denunció que fue desvinculada por mantener un perfil de contenido erótico en Arsmate. La afectada apeló mediante un recurso de reposición por presunta discriminación.

Según consigna 24 horas, Marta Álvarez ingreso a la DT por concurso público y para obtener ingresos extras comenzó a publicar imágenes en Arsmate.

La idea era obtener ingresos extras y, de paso, pagar las terapias que su hijo de 8 años. Sin embargo, todo quedó atrás cuando en su área laboral comenzaron los comentarios inapropiados y despectivos relacionados con sus tatuajes y a su manera de vestir.

"Me separé hace poco y venía con un tema de arrastre de deudas grandes económicamente, lo cual en el fondo mi sueldo no me otorgaba como para poder sacar esos compromisos", explicó Marta Álvarez.

Pero con el paso de las semanas, parte del material que ella exhibía en la plataforma y que no es de acceso público, comenzó a circular entre compañeros de trabajo. Esta situación provocó la apertura de un sumario en su contra.

"Yo nunca me imaginé en el fondo que se me iba a abrir sumario, sino que iba a quedar en el hecho de que me pidieron informar por correo electrónico el director, pero nunca dimensioné ni me imaginé que ya se iba a abrir un sumario o tal revuelo por el tema del contenido o de lo que yo hacía en las plataformas", dijo.

Ante esa situación, Marta Álvarez apeló a su desvinculación a través de un recurso de reposición, el que aún está en curso, y que debe resolver la propia Dirección del Trabajo, aunque el caso podría incluso escalar a la corte de apelaciones de Puerto Montt.

Finalmente, aseguró que "la institución amparó un acoso y una discriminación constante hacia mi persona. Más allá del tema de las redes sociales o del contenido erótico que yo firmé o del contenido erótico que yo vendí, es el tema de qué pasa y en qué queda la conducta que hicieron mis colegas".

