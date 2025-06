Exfiscal Gajardo tras recientes casos de corrupción en instituciones: “Cuando el crimen organizado se instala corrompe funcionarios”

El exfiscal Carlos Gajardo se refirió a los recientes casos de corrupción detectados en Carabineros, el Ejército y el Ministerio Público. Advirtió que el crimen organizado ha penetrado instituciones públicas y que, si no se fortalecen los controles internos, la situación puede agravarse.

En conversación con Radio Pauta, consultado por la idea de que Chile esté en un punto de no retorno, el abogado indicó que “a mí no me gustaría hablar de no retorno, porque eso sería casi tirar la esponja. Yo creo que estamos lejos de eso, pero la situación puede ser mucho peor si no hacemos cosas”.

“Ya no estamos hablando de una manzana podrida, sino que estamos hablando de equipos completos que se están dedicando a esta actividad”, complementó.

“El crimen organizado avanza corrompiendo funcionarios. Cuando se instala en un país, una de las primeras cosas que hace es sobornar funcionarios públicos”.

“La Fiscalía necesita un mejor sistema de toma de decisiones en causas relevantes que sea colegiado y no unipersonal", sostuvo.

"No basta simplemente con la sanción del caso particular, sino que es necesario generar mecanismos para evitar la repetición de casos semejantes en el futuro”, declaró Gajardo, a propósito de la salida del exfiscal Jorge Mena, quien está siendo investigado por sus decisiones en causas relacionadas al narcotráfico.

PURANOTICIA